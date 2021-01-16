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السبت، 16-01-2021 09:20 م

فرنسا: حظر تجول ليلي لأسبوعين بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - تبدأ فرنسا، اعتبارا من مساء اليوم السبت، حظر تجول ليلي يمتد من السادسة مساء حتى السادسة صباحا ولمدة اسبوعين، ضمن إطار جهود السلطات لكبح تفشي فيروس كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء جان كاستكس في وقت سابق، انه يمكن فرض إغلاق كامل جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.

وأظهرت آخر بيانات وزارة الصحة الفرنسية الجمعة، تسجيل 639 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 69949 ، في حين جرى تسجيل 21271 حالة اصابة جديدة.

 




 

 


 

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