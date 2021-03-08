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الإثنين، 08-03-2021 09:23 م

تدهور في الوضع الوبائي

فرنسا.. قفزة في عدد مصابي كورونا المتواجدين بالعناية المركزة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت فرنسا عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج بالعناية المركزة بالمستشفيات بواقع 106 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو العدد الأعلى منذ 27 نوفمبر الماضي.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج بالرعاية المركزة في المستشفيات وصل إلى 3849 مصابا.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 359 وفاة و5327 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.


ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88933، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3909560.


وأكدت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3881967.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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