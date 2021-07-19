الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

درجة الحرارة تلامس الـ 40 في بعض أحياء العاصمة

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين

اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية

انخفاض طفيف على الحرارة في أول أيام العيد

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

مستوطنون يقتحمون الأقصى في يوم عرفة

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

التربية تعلن عن رابط التسجيل لبرنامج الفاقد التعليمي لطلبة المدارس

الإثنين، 19-07-2021 11:41 ص

فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا

60f532a14c59b7220d6b4626


الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة بفيروس كورونا، يوم أمس الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة "دلتا" الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

اضافة اعلان


وفي الأيام الأخيرة تظاهر آلاف الفرنسيين، تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f54cca4236042e9913c107

العراق يحذر من كارثة كبرى بسبب عدم التزام الأشخاص بإجراءات الوقاية من كورونا

60f3f0f64236040cee389d19

تراجع طفيف في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في روسيا

كورونا متحور

للوقاية منه.. 3 أشياء يجب أن تعرفها عن متحور دلتا

72021118517433003747

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

كمامة

احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا

1-1360552

المكسيك .. 91 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
60e95d9b42360468675751b3

علامة فارقة تميز طفرة دلتا من كورونا عن باقي الطفرات

كورونا

لبنان: 32 اصابة جديدة بمتحور دلتا

102020189441754

المتحور دلتا يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول

جنوب

جنوب إفريقيا تشدد قيود احتواء كورونا إثر انتشار سلالة 'دلتا'

كورونا عالم

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

كورونا

المتحور دلتا يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة