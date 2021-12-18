فرنسا: 10 بالمئة من إصابات كورونا الجديدة قد تكون أوميكرون

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن ما بين 7 - 10 بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور "أوميكرون".

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ونقلت قناة "فرانس 24 " عن الوزير، اليوم السبت، قوله إن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي لتطبيق جواز المرور الصحي الجديد مطلع العام المقبل، والذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.



وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.



بترا

