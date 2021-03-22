فرنسا.. 138 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 138 وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92305، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4282603.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 6146162.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقع أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

المصدر : روسيا اليوم

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