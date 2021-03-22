الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط مركبة على الصحراوي تسير بسرعة 134 كم

الحكومة تنشر مسودة التنظيم الإداري للأمن السيبراني

دعم مالي جديد لمكافحة كورونا في الأردن

وزير الزراعة : استقرار على أسعار اللحوم في رمضان

أجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تراجع كبير لليرة التركية

السعودية.. إعادة فتح سقيا زمزم بعد عام من إغلاق كورونا

كندا تسجل أدنى معدل نمو سكاني منذ أكثر من قرن

ترامب يعتزم إطلاق منصته للتواصل الاجتماعي

الإثنين، 22-03-2021 08:31 ص

30581 إصابة

فرنسا.. 138 وفاة جديدة بكورونا

فرني
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 138 وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92305، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4282603.
وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 6146162.


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقع أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس

وزير الصحة التونسي يتلقى أول جرعة من لقاح سبوتنيك V

لقاح-كورونا

9ر1 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت لشرق المتوسط عبر كوفاكس

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية تدعو للحذر من التجمعات الحاشدة

كمن

محافظ طولكرم يعلن إغلاق بلدة بلعا لمدة ثلاثة أيام

3

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

ضد كورونا

بريطانيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بعقود لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
توضيجي

إصابة مسؤولة فرنسية بكورونا

2202120102826317223395

عضو في لجنة الاوبئة : الإغلاق ليس حلاً

فيروس-كورونا-في-مصر

روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

60324257423604197458213b

مصر: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

603222894c59b71f404910e5

الهند.. أكثر من 11 مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح ضد كورونا

603220d74236041e4f5f6965 (1)

دراسة: لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 89,4%