فريق الصحة العالمية يزور سوق ووهان الصيني

الوكيل الاخباري -

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زار فريق من منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، السوق المسؤول عن توزيع المواد الغذائية لمدينة ووهان الصينية ويعتقد أن فيروس كورونا ظهر فيها أول مرة.وبحسب ما ذكر موقع منظمة الصحة العالمية وأكد الخبراء وهم خبراء، في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، أن هذا السوق ما زال يلعب دورا في تقفي أثر منشأ الفيروس سيما وأن أول تفاقم لحالات الإصابة كان بها، لكن بعض الدبلوماسيين الصينيين ووسائل إعلام رسمية قالوا إنهم لا يعتقدون أن السوق هي المنشأ، مؤيدين النظريات التي تعتقد بنشوء الفيروس في دولة أخرى.