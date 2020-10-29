فلسطين .. استقرار الحالة الوبائية بشكل نسبي

الوكيل الإخباري - أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية ، سامر الأسعد، استقرار الحالة الوبائية بشكل نسبي في فلسطين، مبينا أن معدل التسجيل اليومي للإصابات بفيروس “كورونا” يتراوح بين 450 و500 إصابة.



وأشار الأسعد في تصريحات صحافية ، ، صباح اليوم الخميس، إلى أن نسبة الوفيات بلغت 0.8 فيما بلغت نسبة التعافي 88.3، مضيفا أن الوزارة تجري 4000 فحص مخبري يوميا.



المصدر : دنيا الوطن

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