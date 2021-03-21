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الأحد، 21-03-2021 02:44 م

2247 إصابة

فلسطين تسجل المزيد من الوفيات بكورونا

دينت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة ، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 96، طولكرم 194، نابلس 402، الخليل 493، جنين 211، ضواحي القدس 55، طوباس 60، رام الله والبيرة 257، سلفيت 44، بيت لحم 109، أريحا والأغوار 19"، قطاع غزة 307. 


وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 163، طولكرم 53، نابلس 86، الخليل 551، جنين 151، ضواحي القدس 94، طوباس 38، رام الله والبيرة 203، سلفيت 86، بيت لحم 139، أريحا والأغوار 43"، قطاع غزة 146. 

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 6، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2، بيت لحم 5"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة. 

ولفتت الكيلة ، إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

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