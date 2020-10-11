فلسطين تسجل 3 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و772 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، مواطنة 83 عاماً من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري، ومواطنة 77 عاماً من طولكرم كانت تعاني من التهاب وفشل رئوي، وطفلة 14 عاماً من حلحول بمحافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي.

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وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (71)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (1)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (43)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (3)، طولكرم (31)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (5).



وأشارت إلى أنه جرى تسجيل 655 حالة تعاف في المحافظات الشمالية (66 الخليل، 57 جنين، 22 طولكرم، 21 قلقيلية، 5 سلفيت، 370 ضواحي القدس، 79 نابلس، 29 بيت لحم، 6 طوباس).



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وحول الحالة الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



