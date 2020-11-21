السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 01:58 م

279 حالة تعافٍ

فلسطين .. تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 84.94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.22%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية (3 مواطنين 64،65،68 عاماً من محافظة الخليل، 4 مواطنين 93، 61، 95، 89 عاماً من محافظة نابلس، مواطنان 43، 64 عاماً من محافظة جنين، مواطن 66 عاماً من طوباس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 279 حالة في الضفة الغربية (الخليل 41، جنين 26، نابلس 27، طولكرم 13،  سلفيت 16، بيت لحم 101، طوباس 4 ، ضواحي القدس 51)، قطاع غزة 225.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1486 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (25)، محافظة نابلس (212)، محافظة بيت لحم (91)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (95)، جنين (68)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (5)، طولكرم (17)، طوباس (33)، قطاع غزة (891)، ضواحي القدس (16).


ولفتت  الكيلة ، إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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المصدر : دنيا الوطن

 

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