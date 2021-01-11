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الإثنين، 11-01-2021 03:08 م

فلسطين تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي!

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الوكيل الاخباري - اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأكد مصدر في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، بأن: "وزارة الصحة الفلسطينية صادقت على استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المعروف باسم "سبوتنيك V"، وأنه قد جرى التباحث مع الجانب الروسي حول اللقاح وصادقت عليه فلسطين لاستلامه".


وأضاف المصدر: "ستقوم روسيا بتوريد اللقاح خلال الأشهر الثلاث المقبلة، لتبدأ مؤسسات الصحة الفلسطينية تطعيم مواطنيها، إذ أن الجرعات ستصل تباعا"، مؤكدا أن اللقاح سيتم تقديمه بشكل مجاني للمواطنين الفلسطينيين ولن يكون إجباريا.


بدوره أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الاثنين، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.


وجاء في بيان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن قيام وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وقد تم التسجيل في إطار إجراءات عاجلة "الاستخدام الطارئ"، دون القيام بأبحاث سريرية إضافية على أراضيها".


وأشار البيان إلى أن من المقرر توريد أول دفعات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

 

سبوتنيك

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