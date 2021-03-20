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السبت، 20-03-2021 08:15 م

فلسطين تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

فلسطين
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إجراءات جديدة للحد من انتشار جائحة كورونا، بينها تعطيل المدارس والجامعات ومنع تنقل المواطنين يوميا من 7 مساء حتى 6 صباحا.

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وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صحفي، مساء السبت، إن هناك 20 إجراء تقرر اتخاذها استنادا إلى صلاحيات رئيس الوزراء "وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد".


وجاء في مقدمة الإجراءات التي تدخل سريان التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد، "تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من غداً الأحد باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني".


إلى ذلك، قررت الحكومة إغلاق الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، (مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني)، ودور الحضانة، والنوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

روسيا اليوم


 




 

 


 

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