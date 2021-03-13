السبت 13-03-2021
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السبت، 13-03-2021 10:00 م

فلسطين تقرر الاغلاق الشامل لمدة 5 ايام للحد من كورونا

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.

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وأضاف ملحم في بيان حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، أنه بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:


أولا: استمرار الإجراءات المعلن عنها اليوم وغدا من قبل المحافظين و إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021  ولمدة خمسة أيام.


ثانيا: يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.

 

المصدر - وفا 


 




 

 


 

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