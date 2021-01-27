الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول عودة تقديم الاراجيل بالمقاهي

افتتاح مستشفى إربد الميداني الأسبوع المقبل

عبيدات: انخفاض للأسبوع التاسع على التوالي بعدد الوفيات والإصابات

إصابة 5 أشخاص أثناء عمليات صيانة لبئر بإربد

انخفاض في نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من اجهزة البلايستيشن

تراجع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والنسور

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

الأربعاء، 27-01-2021 03:37 م

كافية لتطعيم 50 ألف شخص

فلسطين ستحصل على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V

ن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن نيتها للحصول على 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، تصريحه أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي أكد استعداده لبيع أو تسليم 100 ألف جرعة من اللقاح مجانا إلى الجانب الفلسطيني، كافية لتطعيم 50 ألف شخص.


وأوضح الدبلوماسي أن الجانب الفلسطيني ينطلق الآن من أنه سيشتري هذه الشحنة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدوره قرر تسليم 10 آلاف جرعة أخرى مجانا.


ورجح الدبلوماسي أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن سعر اللقاح وإجراءات تسليمه في غضون شهر، ومن المتوقع أن تصل شحنة "سبوتنيك V" الأراضي الفلسطينية في فبراير القادم.


وصادقت ثلاث دول عربية حتى الآن على استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مواطنيها ضد كورونا، ، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى هنغاريا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.


وتصل فعالية "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
جون

جونسون: لن يكون ممكنا إعادة فتح المدارس قبل 8 آذار

كمن

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا

1202122134355526530794

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

لقاح

ملايين من لقاحات كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط قريبا

علما

تركيا .. ابتكار قد يقتل الفيروس التاجي في دقيقة واحدة

خ

دولة خليجية تكشف عن إصابات بكورونا المتحور

أخبار متعلقة
حرب

رئيس بوليفيا السابق : اللقاح الروسي بات ضحية لحرب إعلامية

image (66)

تحذير خطير من خطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا

5ff034cc4c59b766b7783955

روسيا.. 447 وفاة جديدة بكورونا

1-1404107

لأول مرة.. رصد أعراض جانبية حادة للقاح موديرنا

تلف

أمريكا .. تلف 500 جرعة من لقاح ضد كورونا بسبب موظف

ي

موسكو .. 73 وفاة جديدة بكورونا