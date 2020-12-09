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الأربعاء، 09-12-2020 03:27 م

413 حالة نشطة في المحافظة

فلسطين .. طوباس تشهد 10 وفيات منذ بدء الجائحة

كمن
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية في الضفة الغربية ، يونس العاصي إن محافظة طوباس والأغوار الشمالية سجلت عشر وفيات بفيروس كورونا، منذ بدء جائحة كورونا ، لافتا أن عدد حالات الشفاء في المحافظة وصلت إلى 975 حالة.

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وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 413 حالة، منها 9 حالات في المستشفى، وثلاث في العناية المشددة ووضعها مستقر.


وفيما يخص المدارس، قال إن عدد الإصابات بين الطلبة وصل لـ69، فيما سجلت 49 إصابة بين الكادر التربوي.


وأكد العاصي ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية ، فيما يخص الإغلاق، والتنقل بين المحافظات ومنع التجمعات.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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