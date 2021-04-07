فلسطين .. ظهور إصابات بسلالتين من كورونا في آن واحد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، "تسطح المنحنى الوبائي في الضفة الغربية بشكل عام، وشهدت بعض المحافظات الفلسطينية هبوطا للمنحنى الوبائي والبعض الآخر شهد تسطحا له.



وأضافت الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكز علاج كوفيد 19 انخفضت، وزادت " أما في قطاع غزة فإننا قلقون من الصعود الحاد للمنحنى".

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ومن جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن بعض حالات الإصابة بكورونا بفلسطين تبين أنها بسلالتين للفيروس في نفس الوقت، وهو شيء جديد بينته المختبرات خلال إجراء الفحوصات.



وأكد الشخرة أن الوضع الوبائي في حالة تصاعد ببعض المحافظات الفلسطينية، وفي أخرى هناك انخفاض للمنحنى الوبائي نوعا ما، لكن المنحنى تصاعد من 13% إلى 37% في قطاع غزة، وإلى 23% في القدس، وباقي المحافظات وصل ما بين الـ20% والـ27%.



وأضاف الشخرة: "أي أن المنحنى في تصاعد والانتشار واسع لغاية اللحظة".

وأفاد بأن بعض المحافظات شهدت استجابة للإجراءات الحكومية الوقائية، و"للأسف لكن هناك محافظات أخرى لم تلتزم".

وكشف أن الأعراض تظهر بشدة أكثر على المصابين بسلالتين في آن واحد، ويستدعي هذا دخولهم الفوري للمستشفى.



المصدر : روسيا اليوم

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