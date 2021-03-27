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السبت، 27-03-2021 09:27 ص

من لقاحي "سينوفاك" و"استرازنيكا" خلال أيام

فلسطين على موعد لاستلام 125 ألف جرعة من لقاحي كورونا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة "ستصلنا خلال أيام، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، و25 ألف أخرى من لقاح "استرازنيكا" البريطاني".

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وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن جرعات لقاح "سينوفاك" تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "استرازنيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات.


وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.

 

المصدر : وفا 

 

 

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