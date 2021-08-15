فلسطين قد تكون دخلت بموجة رابعة من كورونا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في شمال فلسطين وسام صبيحات، إن فلسطين قد تكون دخلت بموجة رابعة من انتشار فيروس "كورونا"، مع ارتفاع اعداد المصابين والادخالات الى المستشفيات، مؤكدا أن الأرقام لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته جراء عزوف الفلسطينيين عن اجراء الفحوصات.

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وأضاف صبيحات في تصريحات صحافية اليوم الأحد، ان 70 بالمئة من الاصابات هي لمتحور دلتا الهندي من الفيروس، وان انتشاره أصبح مجتمعيا، مؤكدا وجود إقبال على تلقي التطعيمات في كافة المحافظات بعد القرار القاضي بإلزامية التطعيم لكل موظفي القطاعين العام والخاص.



وأفاد بأن بعض المصابين بكورونا لا يلتزمون بالحجر الصحي، ما يؤدي الى نقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، والاحتفالات، خاصة لمتحور دلتا شديد العدوى، مطالبا المصابين بالالتزام بالإجراءات الصحية، وعدم الاختلاط، لكسر سلسلة انتقال العدوى.

المصدر : وفا