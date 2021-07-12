فلسطين .. لا وفيات بكورونا و 64 إصابة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و117 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرةً إلى أن نسبة التعافي بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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ووفقًا للمعطيات الرسمية، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 344,065 إصابة و3850 وفاة، منذ بدء رصد الوباء في فلسطين في شهر آذار من العام الماضي.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 2، بيت لحم 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، نابلس 1، قطاع غزة 55".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، الخليل 2، نابلس 7، طولكرم 1، طوباس 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 100".



ولفتت الكيلة ، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضًا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 548,006 بينهم 391,730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا