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الأحد، 17-07-2022 03:24 م

فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأحد، تسجيل وفاة و6954 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و4648 حالة تعاف خلال الأسبوع الماضي.

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وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين (في الفترة ما بين 10-17 تموز 2022) أن وفاة سجلت في الضفة الغربية، و3140 إصابة سجلت في الضفة الغربية، و1864 في قطاع غزة، وسجل في مدينة القدس إصابة 1950.


وقالت إنه تم تسجيل 2860 حالة تعاف في الضفة، و88 في قطاع غزة، و1700 حالة في مدينة القدس، لافتة إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 40 بينها 8 في العناية المكثفة، و3 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الفترة المذكورة 10786 فحصا (باستثناء مدينة القدس).

 

وفا 

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