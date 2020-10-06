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الثلاثاء، 06-10-2020 03:48 م

329 إصابة جديدة

فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة و475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأعلنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، الخليل، جنين، طولكرم، رام الله والبيرة.

وبينت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1) ، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10).

وتابعت وزير الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، نابلس (43)، طولكرم (25)، قلقيلية (36)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (128)، قطاع غزة (70)، جنين (28).

ولفتت الكيلة، إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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 المصدر : دنيا الوطن 

 

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