الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو لحظة دهس عامل وطن بخلدا وفرار السائق

تحذير صارم للمدارس الخاصة

افتتاح قسم الأورام في مستشفيات البشير قريبا

جريمة مفجعة تهز عمان .. شاب يضرب شقيقته حتى الموت

الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

أسعار الذهب الثلاثاء 26/1/2021

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

الثلاثاء، 26-01-2021 01:41 م

660 إصابة جديدة

فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و660 إصابة جديدة بكورونا و913 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وقالت الوزير الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 10 وفيات، موزعة على النحو التالي: (حالتا وفاة في الخليل، وقطاع غزة 5 وفيات، ومدينة القدس 3).


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (151). 


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (19)، نابلس (24)، ضواحي القدس (0)، طوباس (15)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (49)، طولكرم (20)، قلقيلية (10)، الخليل (24)، جنين (18)، أريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (435)، مدينة القدس (273). 


وقالت، إن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7d4ee7b1-b3c9-44a0-8309-655194a8c65c_16x9_1200x676

السعودية : 223 إصابة جديدة بكورونا

Doc-P-787489-637471697192933032

قطرات 'عجيبة' تقتل كورونا بنسبة 100%.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم

22084ca3-23b8-47fc-9ba2-bce70945a3a1_16x9_1200x676

6 أسابيع أم 12؟.. خبراء يكشفون المدة المثالية بين جرعتي لقاح فايزر

كون

إيران تعتمد استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد كورونا

600fd5e34236043ca6548b4c

روسيا .. أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

صين

الصين.. 82 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
112020414321236434754

5 وفيات و 470 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

9999098911

فلسطين: 7 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

م

14 وفاة جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقطاع

1265465465 (Custom)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

6fa2db2e4e9f16265a2c650ae7615aa2 (Custom)

فلسطين: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا

202009040117131713 (Custom)

فلسطين: 15 وفاة و815 إصابة جديدة بكورونا