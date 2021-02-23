فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و1996 إصابة جديدة بكورونا و1120 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الدكتورة مي الكيلة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)"، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : "بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)"، قطاع غزة (135)، مدينة القدس (386).



وتابعت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة ، إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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