فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و1996 إصابة جديدة بكورونا و1120 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الدكتورة مي الكيلة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)"، قطاع غزة (175)، مدينة القدس (588).
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : "بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)"، قطاع غزة (135)، مدينة القدس (386).
وتابعت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة ، إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
المصدر : وفا
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