فلسطين: 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، 3 حالات في جنين.



وأضافت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، أريحا والأغوار 9، الخليل 46، جنين 17، بيت لحم 10، قلقيلية 3، طولكرم 7، نابلس 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 2، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 139".



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، أريحا والأغوار 14، الخليل 46، جنين 27، بيت لحم 17، قلقيلية 7، طولكرم 8، نابلس 44، ضواحي القدس 12، سلفيت 8، رام الله والبيرة 23، قطاع غزة 900".



وبينت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 110 مصابا، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

اضافة اعلان

المصدر: وفا