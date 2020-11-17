الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن خصومات وامتيازات و برامج جديدة

توضيح صادر عن البنك المركزي الاردني

سائقة تثير جلبة بعمان - صورة

الحكومة تبحث تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المواطنين

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

حمولة زائدة تؤرق ركاب خوفا من كورونا في عمان

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020




الثلاثاء، 17-11-2020 02:26 م

1158 إصابة جديدة

فلسطين .. 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في فلسطين ، توزّعت كما يلي :

اضافة اعلان
(مواطنة 55 عاماً من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطن 80 عاماً من بيت اكسا بضواحي القدس، مواطن 68 عاماً من زنوبا، ومواطنة 55 عاماً من برقية بمحافظة جنين، ومواطن 60 عاماً من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاماً من نابلس)، إضافة إلى مواطن 66 عاماً ومواطنة 73 عاماً من قطاع غزة، و3 حالات وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية.

وأضافت الكيلة: أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1158 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (93)، محافظة نابلس (155)، محافظة بيت لحم (98)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (76)، جنين (48)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (11)، طولكرم (34)، طوباس (12)، قطاع غزة (486)، ضواحي القدس (36)، مدينة القدس (90).

ولفتت ، إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (8)

ميركل تكشف الحل الذي أوقف الزيادة السريعة لكورونا في ألمانيا

5fb371467650f

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 54.59 مليون

640

قطر: 194 إصابة جديدة بكورونا

مود

صحيفة عالمية : لقاح موديرنا سيكون باهظ الثمن

Pfizer-covid-19

شركة فايزر الأمريكية تدرس تسجيل لقاحها في روسيا

22515914

غزة: وفاتان و486 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
فلي

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

9EGx1

6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسط

فلسطين .. 3 وفيات و549 إصابة جديدة بكورونا

bNoWdWtderKAWSwXuHcGxGsHMPWOZtHEA9Z3dw8Y

فلسطين: تسجيل 3 وفيات و681 إصابة جديدة بكورونا

ك

فلسطين تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

من

فلسطين .. 3 وفيات جديدة بكورونا