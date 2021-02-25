فلسطين .. 11 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1096 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "بيت لحم 2، نابلس 1، الخليل 4، طولكرم 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (67)، بيت لحم (173)، الخليل (307)، نابلس (200)، سلفيت (69)، رام الله والبيرة (332)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (39)، طولكرم (80)، ضواحي القدس (71)، جنين (62)"، مدينة القدس (575)، قطاع غزة (92) .



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (29)، بيت لحم (69)، الخليل (103)، نابلس (88)، سلفيت (56)، رام الله والبيرة (134)، أريحا (8)، طوباس (13)، طولكرم (35)، ضواحي القدس (0)، جنين (50)"، مدينة القدس (334)، قطاع غزة (177) .



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة وجود 101 مصاب في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





