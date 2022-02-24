فلسطين: 11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5147 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وأخرى في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 42، قلقيلية 22، سلفيت 12، جنين 43، نابلس 57، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 74، ضواحي القدس 8، الخليل 35، طوباس 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 659، مدينة القدس 790".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 61، قلقيلية 30، سلفيت 13، جنين 71، نابلس 62، بيت لحم 43، رام الله والبيرة 120، ضواحي القدس 16، الخليل 180، طوباس 16، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 3400، مدينة القدس 1100".



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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