الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

"ديوان الخدمة": تأجيل المقابلات الشخصية المفترض عقدها الأربعاء والخميس

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

الثلاثاء، 25-01-2022 04:03 م

فلسطين: 11 وفاة و4095 إصابة جديدة بفيروس كورونا

7bd3aa9c-0080-4064-8660-74c33da94b82


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تسجيل11 وفاة، و4095 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 12860، فيما سجلت 543 حالة تعافٍ.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: قطاع غزة (4)، الخليل (2)، جنين (1)، سلفيت (1)، طوباس (1)، نابلس (1)، طوباس (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 122، ضواحي القدس 212، الخليل 414، بيت لحم 388، رام الله والبيرة 750، نابلس 572، طولكرم 220، سلفيت 54، طوباس 51، جنين 177، أريحا والأغوار 241، قطاع غزة 894، في أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة آذار/ مارس 2022.

وأكدت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 5، ضواحي القدس 87، الخليل 72، بيت لحم 77، رام الله والبيرة 70، نابلس 21، طولكرم 54، سلفيت 8، طوباس 13، جنين 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 105.

وعن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، أشارت إلى أنها بلغت 95.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

قطر : حالة وفاة و2551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

image_750x_61aefe61ad8a1

أكثر من 83 ألف إصابة بفيروس كورونا في الاحتلال

61efc2c54236045a514a1872

الاحتلال يوصي بإعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18عاما

61efc2a2423604311f489153

ألمانيا تتجه نحو سن قانون التطعيم ضد كورونا الإلزامي

61eff58a42360467337c1d4f

كورونا.. ارتفاع بعدد الإصابات في جمهورية التشيك وسط انتشار أوميكرون

61efd1d04236042a7236f5a9

روسيا.. أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
12202130233851151322840

بريطانيا: تسجيل 203 وفيات و 189648 إصابة بكورونا

12202127212232628817869

لبنان يسجل 4290 اصابة كورونا و 17 حالة وفاة

12202129122710586090743

بريطانيا: تسجيل 332 وفاة و 189213 إصابة بكورونا

1220212917467702782855

قطر تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ffff

كورونا.. وزير الصحة المغربي يحذر من انتكاسة وبائية

1

قطر: 207 إصابات جديدة بكورونا