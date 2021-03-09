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الثلاثاء، 09-03-2021 01:51 م

1828 إصابة

فلسطين .. 13 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1614 حالة تعاف ٍخلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة: "أريحا والأغوار 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 2، طولكرم 3، نابلس 1، جنين 1". 


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 337، سلفيت 82، الخليل 385، رام الله والبيرة 302، طولكرم 112، بيت لحم 140، قلقيلية 92، ضواحي القدس 78، جنين 89، طوباس 42، أريحا والأغوار 34"، قطاع غزة 135.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 97، سلفيت 80، الخليل 338، رام الله والبيرة 436، طولكرم 89، بيت لحم 190، قلقيلية 25، ضواحي القدس 142، جنين 54، طوباس 35، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 113.


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزير الصحة أن 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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