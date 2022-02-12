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السبت، 12-02-2022 04:23 م

فلسطين: 13 وفاة و1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 13 وفاة، و1871 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5979 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (6)، بيت لحم (2)، جنين (3)، الخليل (1)، قلقيلية (1).

واضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 43، سلفيت 23، طولكرم 71، ضواحي القدس 10، رام الله والبيرة 105، بيت لحم 74،نابلس 118، الخليل 25، جنين 63، طوباس 10، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 397، مدينة القدس 930، بعد إجراء 4054 فحصا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 130، سلفيت 107، طولكرم 250، ضواحي القدس 27، رام الله والبيرة 494، بيت لحم 202، نابلس 435، الخليل 843، جنين 206، طوباس 65، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 950، مدينة القدس 2200.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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