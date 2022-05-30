فلسطين: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و114 حالة تعافي ، في الفترة ما بين 22 إلى 29 أيار الجاري.

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وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 123 إصابة سجلت في الضفة الغربية، و9 إصابات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أنها سجلت 106 حالات تعافي في الضفة، و8 حالات في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة.





وبينت أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 62.7% في الضفة، و35.5% في قطاع غزة.

وفا

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