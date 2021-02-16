فلسطين: 139 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية المتحولة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 139 مواطنا فلسطينيا بالطفرة البريطانية المتحولة من فيروس كورونا.

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وحذرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية في ظل الاشغال الكامل للمستشفيات، وأقسام العناية الحثيثة في فلسطين.



من جهته، قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامه النجار، إن انتشار هذه الطفرة سريع ويصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال. واضاف ان وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب افريقية والبرازيلية، داعيا المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي.



واشار النجار الى أن نتائج الدراسات العلمية، تؤكد على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحولة، آملا بوصول اللقاح بالوقت القريب لإعطائه لجميع الشرائح وحماية المواطنين من هذه المخاطر.



-- (بترا)

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