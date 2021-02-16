الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

القوات المسلحة : صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

أسعار الذهب الثلاثاء 16/2/2021

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

عاجل

التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 11:13 ص

فلسطين: 139 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية المتحولة

9999102641


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 139 مواطنا فلسطينيا بالطفرة البريطانية المتحولة من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وحذرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية في ظل الاشغال الكامل للمستشفيات، وأقسام العناية الحثيثة في فلسطين.


من جهته، قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامه النجار، إن انتشار هذه الطفرة سريع ويصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال. واضاف ان وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب افريقية والبرازيلية، داعيا المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي.


واشار النجار الى أن نتائج الدراسات العلمية، تؤكد على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحولة، آملا بوصول اللقاح بالوقت القريب لإعطائه لجميع الشرائح وحماية المواطنين من هذه المخاطر.


-- (بترا)

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اليابان

اليابان تفقد كميات من لقاحات فايزر

252055 (1)

لا اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في الصين

6864d390-5e34-11ea-bbb8-dc5627be8abb

الصحة العالمية تزف بشرى: إصابات كورونا انخفضت إلى النصف خلال 5 أسابيع

eprs-briefing-649338-eu-action-alleviate-coronavirus-crisis-final

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لدراسة النسخ المتحوّرة من كورونا

عالمي

كورونا عالميا .. الوفيات تتجاوز مليونين ونصف المليون

كورونا-وفيات

ايطاليا تسجل تراجعا بعدد الحالات الايجابية بكورونا

أخبار متعلقة
59e6d552-bfa0-4f22-ac2f-06c551299d3c_16x9_1200x676

تحذيرات عالمية من بيع لقاحات كورونا المزيفة

covid-nouveau

فيروس كورونا المتحور 'يتحور مجددا'.. وهذه خطورته

07fea9f5-731c-43fb-b149-b486009b1e85

العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!

VACCINELEAD2400x-Jenner_Institute_by_John_Cairns_20.11.20-41

الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا

1265465465 (Custom)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

6fa2db2e4e9f16265a2c650ae7615aa2 (Custom)

فلسطين: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا