السبت 13-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة التربية والتعليم تحتفل بيوم الشجرة

مستجدات اصدار قرارات جديدة بشأن مواجهة كورونا بالاردن

موديرنا ترغب بزيادة سعة قوارير لقاح كورونا

الصحة البريطانية: كورونا قد يصبح مرضا يمكن علاجه والتعايش معه

الارصاد تكشفت تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

%6.34 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

توقيف 3 متهمين بالاعتداء على متنزهين بأداة حادة في الوجه

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عدم استحداث تخصصات راكدة ومشبعة في الجامعات

السبت، 13-02-2021 01:32 م

938 إصابة جديدة

فلسطين .. 15 وفاة جديدة بكورونا

6BCD141E-DC41-4AC9-AAFA-874F3F34BD7F.
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزير الصحة ، الدكتورة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، موزعة على النحو التالي: "بيت لحم 2، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 2، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 أخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 27، طولكرم 27، الخليل 44، بيت لحم 72، ضواحي القدس 41، جنين 20، سلفيت 54، رام الله والبيرة 88، نابلس 42، أريحا 8، طوباس 2"، مدينة القدس 338 (في يومين)، قطاع غزة (175).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "قلقيلية 9، طولكرم 16، الخليل 42، بيت لحم 0، ضواحي القدس 58، جنين 21، سلفيت 14، رام الله والبيرة 35، نابلس 41، أريحا 2، طوباس 10"، مدينة القدس 191 (في يومين)، قطاع غزة (340).

وتابعت: نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.                          
ولفتت الكيلة ،  إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

اضافة اعلان
 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202112125026167265890

موديرنا ترغب بزيادة سعة قوارير لقاح كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الصحة البريطانية: كورونا قد يصبح مرضا يمكن علاجه والتعايش معه

كون

إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين

thumbs_b_c_de2afd637b0bdb9a9a34cc9c58e4dad5

العراق يعيد فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

ط

مستشار السيسي يتحدث عن موجة كورونا الثالثة

220213165635917727612

ايران تحذر من موجة رابعة لكورونا

أخبار متعلقة
ل

فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

كم

فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

112020414321236434754

5 وفيات و 470 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

9999098911

فلسطين: 7 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1265465465 (Custom)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

6fa2db2e4e9f16265a2c650ae7615aa2 (Custom)

فلسطين: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا