فلسطين .. 15 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 وفاة، و2017 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1152 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 2، نابلس 2، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، طولكرم 2، جنين 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 77، الخليل 345، نابلس 270، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 463، ضواحي القدس 121، طوباس 35، سلفيت 87، أريحا والأغوار 39، طولكرم 106، جنين 70"، قطاع غزة 196.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 28، الخليل 291، نابلس 106، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 323، طوباس 20، سلفيت 38، أريحا والأغوار 27، طولكرم 78، جنين 58"، قطاع غزة 149.



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة أن هناك 119 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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