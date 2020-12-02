فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة،، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة، 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (139)، جنين (81)، نابلس (127)، طولكرم (45)، رام الله والبيرة (140)، طوباس (71)، سلفيت (49)، قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (355).



وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (2)، نابلس (2)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدس (1)، طولكرم (1)، جنين (1)"، و7 حالات وفاة في قطاع غزة.





وأضافت، أن عدد الإصابات الجديدة، 2188 إصابة، توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (321)، بيت لحم (200)، قلقيلية (70)، رام الله والبيرة (174)، جنين (151)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (97)، طولكرم (94)، طوباس (36)، ضواحي القدس (70)، قطاع غزة (735).



ولفتت وزير الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



المصدر : دنيا الوطن

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