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الإثنين، 01-03-2021 01:28 م

1724 إصابة

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأشارت وفقا للتقرير الوبائي الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 193، قلقيلية 63، ضواحي القدس 106، أريحا  46، طوباس 24، نابلس 239، الخليل 322، سلفيت 94، رام الله والبيرة 389، طولكرم 81، جنين 69"، قطاع غزة 98.

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كما تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية، "الخليل 6، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، نابلس 1، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 116  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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