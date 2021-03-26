فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة تسجيل 16 وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت في التقرير الوبائي، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، ضواحي القدس 2، الخليل 4، جنين 1، نابلس 3، رام الله والبيرة 2، وحالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 21، قلقيلية 59، طولكرم 45، ضواحي القدس 28، الخليل 206، جنين 163، سلفيت 43، نابلس 84، بيت لحم 80، رام الله والبيرة 153، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 617".



وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، قلقيلية 62، طولكرم 166، ضواحي القدس 78، الخليل 373، جنين 167، سلفيت 55، نابلس 309، بيت لحم 0، رام الله والبيرة 311، أريحا والأغوار 9، قطاع غزة 80".



ولفتت إلى وجود 205 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 33554، بينهم 6045 تلقوا الجرعتين من اللقاح، فيما بلغ مجموع الجرعات لجميع المطعمين حتى صباح اليوم 39599 جرعة.

المصدر : وفا

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