فلسطين : 17 وفاة و1977 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1599 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (14)، الخليل (1)، طولكرم (1)، نابلس (1).



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، سلفيت 34، جنين 84، طوباس 17، أريحا والأغوار 19، رام الله والبيرة 119، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323، لافتة إلى إجراء 8146 فحصا.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 8، سلفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800.



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا المطعوم المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937، بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفا