الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

ابوقديس يقرر ترفيع وانهاء خدمات 15 موظفا

السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم اقامة مغادرة الأردن شريطة التسديد قبل العودة

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

3 قتلى في هجوم مسلح على محكمة هندية

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

محمود العارضة: أسمينا نفق سجن جلبوع بالطريق إلى القدس

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

50 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالأقصى وسط إجراءات الاحتلال المشددة

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الجمعة، 24-09-2021 02:46 م

فلسطين : 17 وفاة و2231 إصابة جديدة بكورونا و2809 حالات تعافٍ

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة، و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2809 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (12)، سلفيت (1)، طولكرم (2)، نابلس (2).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (93)، أريحا والأغوار (40)، ضواحي القدس (26)، قلقيلية (26)، سلفيت (21)، نابلس (87)، جنين (54)، رام الله والبيرة (90)، بيت لحم (18)، طوباس (6)، الخليل (25)، قطاع غزة (1745)، لافتة إلى أنه تم إجراء 8976 فحصا.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (200)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (12)، قلقيلية (53)، سلفيت (25)، نابلس (287)، جنين (164)، رام الله والبيرة (154)، بيت لحم (34)، طوباس (13)، الخليل (36)، قطاع غزة (1820).

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس

تونس: إلغاء حظر التجوال اعتبارا من يوم غد السبت

امارات

توزيع اللقاحات يقترب من 20 مليون جرعة في الإمارات

لقاح ١

دراسة: لقاح سينوفاك عالي الكفاءة في مكافحة الأعراض الخطيرة لكورونا

نروج

النرويج تعلن إلغاء معظم قيود كورونا والعودة للحياة الطبيعية

روسيا

روسيا.. 828 وفاة وأكثر من 21.3 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

استرازينكا

ارتفاع أسهم أسترازينيكا بعد نتائج اختبارات عقارها الخاص بسرطان البروستاتا

أخبار متعلقة
3778e17f-9dd7-4bad-b174-3ffbcf568879

19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين كورونا

فلسطين: 15 وفاة و2501 إصابة بكورونا و2791 حالة تعافٍ

اعراض اللقاح 2

فلسطين : 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

5bbdbbd0-8d14-4406-a707-d9b8541d0920

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

704205e4-a614-4415-9a42-efd36122f629

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

b39d984e-2e87-4532-b218-09dbd06e93cc

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين