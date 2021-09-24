فلسطين : 17 وفاة و2231 إصابة جديدة بكورونا و2809 حالات تعافٍ

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة، و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2809 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (12)، سلفيت (1)، طولكرم (2)، نابلس (2).



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (93)، أريحا والأغوار (40)، ضواحي القدس (26)، قلقيلية (26)، سلفيت (21)، نابلس (87)، جنين (54)، رام الله والبيرة (90)، بيت لحم (18)، طوباس (6)، الخليل (25)، قطاع غزة (1745)، لافتة إلى أنه تم إجراء 8976 فحصا.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (200)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (12)، قلقيلية (53)، سلفيت (25)، نابلس (287)، جنين (164)، رام الله والبيرة (154)، بيت لحم (34)، طوباس (13)، الخليل (36)، قطاع غزة (1820).

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