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الأحد، 06-12-2020 02:51 م

فلسطين: 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1758 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية: الخليل (1)، جنين (2)، رام الله والبيرة (3)، طوباس (1)، طولكرم (1)، بيت لحم (2)، نابلس (1)، وحالة واحدة في مدينة القدس و5 حالات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (149)، نابلس (246)، طولكرم (102)، رام الله والبيرة (179)، سلفيت (37)، قلقيلية (24)، طوباس (51)، بيت لحم (138)، ضواحي القدس (34)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (726)، مدينة القدس (393 خلال الأيام الثلاثة الماضية).


وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (125)، جنين (119)، نابلس (166)، طولكرم (39)، رام الله والبيرة (70)، سلفيت (47)، طوباس (58)، بيت لحم (180)، قلقيلية (91)، أريحا والأغوار (19)، قطاع غزة (623)، مدينة القدس (221).


وكشفت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


 




 

 


 

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