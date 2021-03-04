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الخميس، 04-03-2021 01:20 م

2300 إصابة

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1694 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (5)، بيت لحم (1)، سلفيت (2)، رام الله والبيرة (1)، جنين (1)، أريحا والأغوار (2)، مدينة القدس (5)، قطاع غزة (1).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (85)، الخليل (367)، نابلس (293)، بيت لحم (172)، ضواحي القدس (100)، سلفيت (79)، طولكرم (100)، رام الله والبيرة (378)، جنين (76)، أريحا والأغوار (44)، طوباس (27)، قطاع غزة (156)، مدينة القدس (423)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9186 فحصا.


وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (33)، الخليل (238)، نابلس (80)، بيت لحم (92)، ضواحي القدس (81)، سلفيت (49)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (532)، جنين (48)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (15)، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (291).


وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 135 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 32 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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