فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1642 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (7)، طولكرم (2)، طوباس (1)، الخليل (2)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (2).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (248)، طولكرم (83)، قلقيلية (87)، طوباس (32)، الخليل (136)، سلفيت (54)، بيت لحم (127)، جنين (130)، ضواحي القدس (96)، رام الله والبيرة (220)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (69)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6888 فحصا.



وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (166)، طولكرم (68)، قلقيلية (55)، طوباس (22)، الخليل (385)، سلفيت (63)، بيت لحم (191)، جنين (56)، ضواحي القدس (113)، رام الله والبيرة (396)، أريحا والأغوار (50)، قطاع غزة (77).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول أوضاع المصابين، لفتت وزير الصحة إلى وجود 155 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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