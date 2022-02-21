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الإثنين، 21-02-2022 12:59 م

فلسطين: 19 حالة وفاة و2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 19 حالة وفاة، واصابة 2371 بفيروس كورونا، و5303 حالات تعافي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، و5 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في طولكرم، وحالة في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 76، طوباس 17، قلقيلية 17، سلفيت 23، جنين 73، بيت لحم 35، نابلس 84، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 15، الخليل 64، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 967، مدينة القدس 880".

ولفتت إلى وجود 132 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 47 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزيرة الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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