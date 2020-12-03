الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 03:31 م

2738 إصابة

فلسطين .. 19 وفاة جديدة بكورونا

فلسطي


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية "جنين (4)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طولكرم (1)"، و4 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سُجلت على النحو التالي: الخليل (154)، جنين (148)، نابلس (224)، طولكرم (44)، رام الله والبيرة (132)، سلفيت (13)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (8)، قطاع غزة (502)، مدينة القدس (208).

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 2738 إصابة، توزعت حسب التالي: الخليل (266)، نابلس (311)، بيت لحم (162)، قلقيلية (64)، رام الله والبيرة (192)، جنين (342)، أريحا والأغوار (19)، سلفيت (105)، طولكرم (134)، طوباس (50)، ضواحي القدس (44)، قطاع غزة (827)، مدينة القدس (222).

ولفتت الكيلة إلى وجود 74 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

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