فلسطين .. 21 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364 وفاة في فلسطين.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، تسجيل 1812 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات المتعافية إلى 119938 حالة.



وأشارت الكيلة، إلى أن حالات الوفاة والإصابة والتعافي توزعت على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وضواحيها.

المصدر : بترا

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