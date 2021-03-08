الإثنين 08-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يحييّ المرأة الأردنية

الجمارك تضبط كميات كبيرة من البضائع الممنوعة

الحكومة تكشف تفاصيل استقالة وزير العمل

إرادة ملكية بقبول استقالة وزير العمل

الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة

إيعاز من وزير الداخلية لتراجع الوضع الوبائي

لجنة تقييم الوضع الوبائي لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل لاسبوعين او ثلاثة له مبررات قوية

سيناريو مقترح للحظر في رمضان

اعتقال ممثلة تركية مشهورة

مكافحة الأوبئة تبحث في الحظر الشامل لمدة طويلة

الإثنين، 08-03-2021 03:32 م

2003 إصابة جديدة

فلسطين .. 22 وفاة جديدة بكورونا

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1
توضيحة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 22 وفاة، و2003 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1909 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة: "قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 4، الخليل 3، بيت لحم 2، سلفيت 1، طوباس 1، أريحا والأغوار 2، جنين 2"، إضافة إلى 5 وفيات في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية 80، ضواحي القدس 121، طولكرم 89، الخليل 431، نابلس 291، بيت لحم 142، سلفيت 71، طوباس 32، رام الله والبيرة 242، أريحا 43، جنين 76"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 261. 


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 45، ضواحي القدس 68، طولكرم 60، الخليل 141، نابلس 104، بيت لحم 177، سلفيت 59، طوباس 17، رام الله والبيرة 427، أريحا 49، جنين 49"، قطاع غزة 133، مدينة القدس 580.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 150 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 42 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ed0c8344236043c25782b70

دراسة تحذر من عارض مزعج ينجم عن عدوى كورونا

6045b2e84c59b73f9146d769

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

6045dc894c59b73ea34dcb6f (1)

روسيا.. 379 وفاة جديدة بكورونا

الدواء

الكشف عن فعالية دواء لفيروس كورونا

1-1327929

تركيا.. 65 وفاة جديدة بكورونا

]L

3.8 % من سكان العالم لقحوا ضد كورونا

أخبار متعلقة
ccf4ebaa-1492-4814-a1ca-6000ff945ee6

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

446d44ca-7c2a-483a-8447-223fcec3a9d1

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الف

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

اسعاف-فلسطيني-1

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

كم

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

كو

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين