فلسطين .. 23 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (٢)، سلفيت (١)، قطاع غزة (7).



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وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517).



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1883 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7)، غزة (639).



ولفتت الكيلة ، إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



المصدر : دنيا الوطن

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