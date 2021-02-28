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الأحد، 28-02-2021 03:31 م

و1911 إصابة

فلسطين ..23 وفاة جديدة بكورونا

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و956 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، الخليل 2، نابلس 2، أريحا 1، سلفيت 5، طولكرم 1، رام الله 1، بيت لحم 1، طوباس 1"، قطاع غزة حالة وفاة واحدة، مدينة القدس 6 وفيات.


أشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 70، ضواحي القدس 103، الخليل 353، نابلس 197، أريحا والأغوار 41،  سلفيت 72، طولكرم 103، رام الله والبيرة 449، بيت لحم 128، جنين 70، طوباس 29"، قطاع غزة 88، مدينة القدس 208.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 49، الخليل 27، نابلس 48، أريحا والأغوار 16، سلفيت 117، طولكرم 30، رام الله والبيرة 285، بيت لحم 115، جنين 21، طوباس 9"، قطاع غزة 100، مدينة القدس 136.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 117 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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