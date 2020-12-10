فلسطين .. 24 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة في فلسطين موزعة كما يلي : سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)" قطاع غزة (7)، مدينة القدس ( 4).



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (225)، جنين (179)، نابلس (27)، طولكرم (95)، قلقيلية (53)، بيت لحم (341)، سلفيت (21)، طوباس (49)، مدينة القدس (131)، قطاع غزة (832).



ولفتت الكيلة، إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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المصدر : دنيا الوطن

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