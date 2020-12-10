الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

قراران حكوميان بشأن الرواتب العام القادم

إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

بارقة أمل بعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة العام القادم

أسعار الذهب الخميس 10/12/2020

وفيات الخميس 10/12/2020

13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح مجلس الأمة

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم

ارتفاع قليل على الحرارة .. الخميس

تزويد مستشفى جرش بجهاز للكشف عن كورونا

الجزائر تسجل 15 وفاة جديدة بكورونا

الخميس، 10-12-2020 12:40 م

2181 إصابة

فلسطين .. 24 وفاة جديدة بكورونا

ي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة في فلسطين موزعة كما يلي : سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)" قطاع غزة (7)، مدينة القدس ( 4).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (225)، جنين (179)، نابلس (27)، طولكرم (95)، قلقيلية (53)، بيت لحم (341)، سلفيت (21)، طوباس (49)، مدينة القدس (131)، قطاع غزة (832).

ولفتت الكيلة، إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

اضافة اعلان
 

المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1399228

ظهور أول آثار جانبية للقاح "فايزر" و"بيونتك" في بريطانيا

177951-362591761

السودان: 10 وفيات و 172إصابة جديدة بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 7 وفيات و586 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

أمريكا: أكثر من 3 آلاف وفاة خلال 24 ساعة بكورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر .. 19 وفاة جديدة بكورونا

1-1399365

اختراق الكتروني لشركة فايزر المصنعة لمضاد فيروس كورونا وقلق من سرقة وثائق سرية

أخبار متعلقة
صحة

فلسطين .. 23 وفاة جديدة بكورونا

9999089527

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

فلسطين

فلسطين .. تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا

فليس

فلسطين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا

كم

الصحة الفلسطينية : دق ناقوس الخطر في محافظتين بسبب كورونا

فلسطين

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا