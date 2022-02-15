فلسطين: 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4073 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الكيلة، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، وحالتين في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في القدس، وحالة في سلفيت، وحالة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640، مدينة القدس 880".



ولفتت إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 252 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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